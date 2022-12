Consejos para evitar y reducir los síntomas de la migraña

El tráfico, los cambios de clima y hasta el estrés son algunos de los factores que pueden desencadenar una migraña. Algunas personas confunden esta enfermedad con un dolor de cabeza intenso, razón por la cual no se percibe como un problema "serio", pues se presenta de forma intermitente, no causa la muerte y no es contagioso.

En 2012 la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó la migraña como una enfermedad incapacitante pues “obstaculiza el normal desarrollo de las actividades diarias”.

¿Qué hacer si tiene migraña?

Diana Guillen, médico especialista de NUEVA EPS, dijo que, en caso de tener un ataque de migraña, se pueden mitigar sus síntomas para que su intensidad disminuya y sean, en lo posible, más llevaderos.

De acuerdo con la profesional, la clave está en evitar los factores de riesgo, controlar los niveles de estrés y su alimentación. Pero si tiene un episodio activo lo fundamental es tratar los síntomas de inmediato de la siguiente manera:

- Beber agua para evitar la deshidratación, especialmente si el episodio generó vomito.

- Descansar en una habitación tranquila y oscura.

- Colocar un paño frío sobre la cabeza.

- Las medicinas de venta libre tales como el ibuprofeno o el ácido acetilsalicílico (aspirina) a menudo sirven cuando la migraña es leve.

De acuerdo con Guillen, la principal razón para que las mujeres sufran de migraña en mayor proporción son los cambios hormonales. “Sobre todo en los ciclos menstruales es posible que los episodios se incrementen, si ya está diagnosticado. En caso de que no se hayan presentado ataques, la probabilidad aumenta significativamente durante el periodo”, explicó.

Señaló que otros de los factores para que se presente un ataque de migraña son:

- Alteraciones del ciclo de sueño.

- El consumo habitual de tabaco y alcohol, situaciones que se deberían evitar si sufre de migraña.

- El estrés también hace parte de estos factores predisponentes y estadísticamente es la causa con mayor incidencia a la hora de tener un episodio.

Alimentos que se deben evitar si sufre de migraña:

- Los cárnicos que tengan base de nitrato, por ejemplo, los embutidos, los enlatados, las carnes curadas.

- El chocolate.

- El vino tinto.

¡Importante!

La doctora Guillen recomienda acudir al médico cuando se presenten las siguientes situaciones:

- Dolor de cabeza intenso, más allá de cualquier nivel tolerable.

- Problemas del habla, visión, movimiento o pérdida del equilibrio.

- Sensación de palpitación a nivel interno, fuerte y constante.

En Colombia se estima que el 10% de los ciudadanos la han sufrido. Según cifras de la Asociación Colombiana de Neurología el número de pacientes con esta patología se calcula en 4,7 millones de personas, y mientras dos de cada diez hombres pueden llegar a desarrollarla, las mujeres doblan dicha estadística.