Decreto que da libertad a presos provoca huelga de hambre en detenidos en Itagüí

Un video a través de redes sociales evidenció la manera cómo los internos de la estación de Policía Los Gómez, ubicada en el municipio de Itagüí, sur de Valle de Aburrá, confirmaron la declaratoria de huelga de hambre, por el hacinamiento y el riesgo de contagio de COVID– 19.

Publicidad

Los internos denunciaron que la celda en la que pasas los días, a la espera de ser trasladados al centro carcelario, fue construida para seis personas, pero actualmente tiene 34 personas hacinadas, sin el cumplimiento de condiciones de salubridad, porque solo hay un baño para el aseo de todos.

Le puede interesar: Evalúan que municipios en Antioquia sin COVID- 19 tengan menos restricciones

De acuerdo con el personero de Itagüí, Jhon Jairo Chica, los internos se declararon en huelga de hambre porque están inconformes luego que, en el decreto presidencial publicado hace unos días para descongestionar las cárceles, no se tuvo en cuenta a quienes están en las estaciones de paso.

“Ellos están incómodos porque el decreto legislativo no fue claro frente a la situación jurídica de ellos. La mayoría de los internos están por los delitos que no están contemplados entre las excepciones”, explicó el personero de Itagüí, Jhon Jairo Chica.

Publicidad

Le puede interesar: Algunos de quienes bloquean vías en Medellín ya recibieron ayudas, dice Alcaldía

La Personería de Itagüí asegura que desde que los detenidos se declararon en huelga de hambre, las autoridades encontraron objetos prohibidos en la celda, los cuales fueron incautados.

Publicidad

“El viernes 17 de abril no comieron 33 personas, el sábado 18 de abril fueron 22 personas; el domingo siguiente no recibieron alimentos 20 detenidos y el lunes, 20 de abril, 15 personas no quisieron desayunar” contó el personero de Itagüí, quien dijo que en las próximas horas se reunirá con los internos.