Distrito reconoce errores en caso de trabajadora del 123 con COVID-19

Luego de la denuncia de una funcionaria del 123, quien aseguró que fue obligada a trabajar a pesar de tener síntomas de COVID-19, el Distrito estableció que hubo fallas en el protocolo.

Hugo Acero, secretario De Seguridad, manifestó que una trabajadora de recursos humanos no habría tenido en cuenta que para retornar a las labores, la empleada de la línea 123 debía tener el resultado físico de la prueba.

Publicidad

Vea aquí: Pese a tener COVID-19, obligan a ir al trabajo a operaria de la línea 123

"El protocolo no se cumplió, porque ella pregunta que si debe ir a trabajar el 20 abril y la delegada de talento humano le dice que si no tiene síntoma y no tiene otras recomendaciones puede ingresar", señaló.

Las autoridades reconocieron que la funcionaria trabajó medio día antes que le confirmaran la presencia del virus.

En la cadena de contagio se puedo establecer que tuvo contacto con al menos 12 trabajadores más de la línea 123, los cuales se encuentran en este momento en aislamiento.

Publicidad