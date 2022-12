El servicio de salud que recibimos es precario: Fecode

“Yo creo que decirle precario es una loa, y nosotros hemos hecho muchos esfuerzos para que el pliego de condiciones que está contratado se aplique tal cual como está y eso no ha sido posible. No ha sido posible porque el Ministerio de Educación como fideicomitente no hace la labor que le corresponde y la Fiduprevisora que es quien paga tampoco hace su labor a pesar de que cobra 16,000 millones de pesos por la administración del contrato; nosotros pagamos por este servicio de salud”, afirmo Cuello.

Rafael Cuello indicó que Fecode estará atenta a que el próximo 1 de junio todos los 33 sindicatos filiales organicen asambleas municipales para hacer tomas en todas las capitales. En la ciudad de Bogotá estarán al frente de la Fiduprevisora y marcharán hacia el Ministerio de Educación Nacional.

“El paro es inicialmente de 24 horas, pero si el Gobierno no cambia las condiciones y nos prometen el mismo contrato, nos obligarán a estar en paro nacional indefinido”, finalizó Cuello.

Escuche en este audio más información sobre:

-En Norte de Santander dicen que es necesario que el gobierno central ayude al municipio de Puerto Santander afectado por el cierre fronterizo.

-Trabajadores denuncian la muerte de un conductor de uno de los operadores del MIO porque la empresa no había cancelado la seguridad social del empleado.

-El Instituto Nacional de Vías denunció que invasión de más de 30 familias sobre la carretera que une a Bucaramanga con Norte de Santander está provocando retrasos en las obras de construcción de la doble calzada en esa zona del país.