En el Cantón Norte habría 27 soldados del batallón PM-15 con COVID-19

BLU Radio conoció el testimonio de los soldados pertenecientes al batallón de la Policía Militar No. 15, adscritos a la Brigada 13 del Ejército, quienes temen por su salud debido al brote de COVID-19 al interior del Cantón Norte en Bogotá.

Publicidad

Según el testimonio al que tuvo acceso BLU Radio, al menos 27 soldados han dado positivo en las pruebas de COVID-19, situación que ha generado su preocupación.

Le puede interesar: Así será el cierre de cuatro bodegas en Corabastos por COVID-19

“En realidad nos sentimos preocupados, no solamente por nosotros, también por nuestras familias. Nosotros necesitamos ser escuchados porque no somos inmunes a esta enfermedad”, aseguró uno de los soldados, quien pidió no dar a conocer su identidad.

Fuentes de la Brigada 13 confirmaron a BLU Radio que, efectivamente, se han presentado casos positivos de COVID-19 en el Cantón Norte, esos mismos casos se están trasladando a la Unidad Especial, ubicada en la localidad de Puente Aranda, para ser tratados.

Publicidad

Soldados están preocupados por brote de COVID-19 en el Cantón Norte https://t.co/r7TlbvyNe0 #VocesySonidos pic.twitter.com/nYzkC89t72 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 1, 2020