En el limbo 92.400 usuarios en el Atlántico por cierre de Medimás

Preocupación y desconfianza es el panorama de los 92.400 afiliados a Medimás en el Atlántico luego del fallo del Tribunal de Cundinamarca que revocó la venta de Cafesalud y dio un plazo de seis meses para trasladar a otras entidades a sus 3,8 millones de afiliados en el país.



En Barranquilla, la atención no ha dejado de prestarse. Sin embargo, los usuarios denuncian retrasos en servicios médicos y desinformación por parte de la entidad frente a los traslados a los que serán sometidos luego del cierre de la EPS.



“A nosotros no nos han dicho nada, no sabemos dónde nos van a mandar. Ir al médico es tremendo. Nunca hay citas, a veces no hay agenda, no hay sistema o no hay especialistas disponibles”, indicó Mónica Carrillo, usuaria de Medimás.



Las denuncias no solo están relacionadas con la calidad del servicio. Otros usuarios aseguran que, ante el posible cierre de la EPS, han intentado trasladarse a otras entidades. Sin embargo, continúan apareciendo afiliados a Medimás.



“Yo mismo decidí trasladarme a otra EPS porque esta la iban a cerrar. En la oficina me dijeron que ya estaba en otra entidad, pero vine a preguntar y me informan que sigo afiliado a Medimás. No he podido retirarme”, denunció otro de los usuarios al interior del centro médico.



Aunque hasta el momento no se ha determinado una fecha para el cierre de Medimás, los usuarios se niegan a repetir la experiencia que vivieron con el cierre de Cafesalud, en el que aseguran, fueron asignados a nuevas EPS sin conocer las condiciones de los traslados.