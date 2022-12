En unos meses vienen las primeras sanciones por fraude al SOAT: SuperSalud

Norman Julio Muñoz, superintendente de Salud, habló en Mañanas BLU sobre las denuncias de irregularidades en los cobros del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT.



El superintendente aseguró que desde hace varios meses se recibieron varias denuncias de parte de Fasecolda sobre supuestos fraudes a las aseguradoras a través de cobros indebidos del SOAT por lo cual “empezamos a investigar el tema”.



Dijo que luego de los filtros y las investigaciones se llegaron a identificar “54 instituciones donde se podían ver fraudes como cobros indebidos por accidentes que nunca ocurrieron o pólizas que estaban inactivas”.



Explicó que en unos meses se darán las primeras sanciones económicas “que es lo que me corresponde, ya la Fiscalía se encargará de ver todo el tema penal”.



Muñoz reveló que tras las denuncias se revelaron varios tipos de fraude como facturas de cobros de servicios que no se habían prestado, o exagerar en los mismos, “como por ejemplo una raspadura que requería cirugía”.



Agregó que uno de los más indignantes “era el de las ambulancias que no llevaban a las víctimas de accidente a lugares cercanos sino por el contrario atravesaban la ciudad con ellos para trasladarlos a centros asistenciales determinados”.



Afirmó que es “claro” que habrá consecuencias económicas y “todo será remitido a las secretarías departamentales de Salud, además, la Fiscalía investigará actuaciones penales en el tema”.



Por su parte, Iván Reátiga, gerente de la Clínica Campbell de Barranquilla, se refirió a las denuncias que lo involucran en el tema asegurando que “aplaudimos la investigación porque desde hace mucho se hablaba del tema y no se había hecho nada”.



Dijo que le “sorprende que se hable de temas procesales” por lo cual han enviado un derecho de petición al superintendente de Salud para que “nos informen sobre el tema porque a nosotros no nos han dicho nada”.



Afirmó que no es cierto que la clínica reciba la mayoría de los accidentes de tránsito, “por el contrario, somos cinco centros médicos que reciben accidentes eso nos da a nosotros el 25 por ciento”.