Estas son las ocho EPS que está listas para recibir a pacientes de Medimás

Desde Medellín, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, se refirió a la crisis de Medimás y el futuro de los pacientes.

“Medimás tiene que atender y respetar los derechos de los pacientes hasta que la orden del tribunal esté ejecutoriada. Hasta ahora estamos dentro de los términos y en este momento las partes pedirán aclaraciones, adiciones o recursos de apelación”, afirmó.

Publicidad

El superintendente, además, dijo que el sistema está listo para recibir a los pacientes de Medimás o de las EPS que tengan que salir por sus problemas con la atención.

“Hay EPS que pueden recibir esa población como Aliansalud, Salud Total, Compensar, Comfenalco Valle, Famisanar, Sura, Sánitas, Coosalud, hacen parte del mercado que está sin ninguna vigilancia por parte de la Superintendencia”, aseguró.

Vea también: El calvario de ser afiliado a Medimás en Medellín

La advertencia de Aristizabal no solo es para Medimás

Publicidad

El superintendente de Salud aseguró hay por lo menos 22 EPS bajo vigilancia de las autoridades.

“Yo hoy vigilo 22 EPS con medidas perentorias que tienen que cumplir: patrimonio, mejorar los indicadores y disminuir las quejas y reclamos. En esta lista está obviamente Medimás, Cruz Blanca, Comfamiliar Cartagena, Comparta, Emdisalud, Convida, Saludvida, es que el problema no solo es Medimás, también otras EPS que van a salir del territorio nacional porque no le han cumplido a los usuarios”, sentenció el superintendente.

Publicidad

¿Cómo se cumpliría el fallo que acaba con Medimás?

Sobre el caso puntual de Medimás, Fabio Aristizábal insistió en que se necesita un tribunal que dé el marco regulatorio a la decisión, pues en algunos municipios solo hace presencia esa EPS u otras que tienen medida de vigilancia.

Le puede interesar: EPS que recibirán a Medimás requerirán meses de adaptación: MinSalud

“Eso sí no permite el tránsito de los pacientes, entonces necesitamos el marco regulatorio para poder habilitar en esos territorios a EPS que no tengan ninguna medida de vigilancia y así no generar traumatismos, porque mal haríamos en trasladar un usuario que está sufriendo la mala atención en Medimás a otra donde también haya problemas”, explicó.

Publicidad

En la Superintendencia de Salud reiteraron que a través de la línea 01 8000 513 700 se recibirán las quejas que tengan los colombianos sobre las EPS.

Publicidad