Evitar extremos: ni cuarentena absoluta ni apertura total, dice agremiación médica

Lina Triana, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, habló en Mañanas BLU sobre las medidas que piden las agremiaciones médicas para contener el contagio masivo de COVID-19 en Bogotá. Según la vocera de los médicos, la medida de cuarentena es insuficiente para contener la pandemia.

De acuerdo con Triana, la situación se complica con rapidez y las manos puede que no alcancen.

Publicidad

“Va a llegar un momento en que no vamos a poder atender todo lo que nos llega. Hay que entender que como colombianos estamos cansados de una cuarentena. Eso es un hecho, llevamos más de 100 días. Por eso no es una decisión fácil de tomar. Aquí lo importante de entender es que una cuarentena sola no sirve”, declaró.

Triana pidió a las autoridades analizar la viabilidad de cercos epidemiológicos inteligentes.

“La cuarentena sola no sirve, son otras medidas: hay que seguir haciendo las pruebas y hacer el trazado epidemiológico", afirmó la experta, quien pidió adelantar medidas de cercos inteligentes para rastrear posibles contagios y actuar de manera anticipada.

Publicidad

Vea también: "Debate: A quién salvar, el dilema que está punto de ser realidad en Colombia por COVID-19

La vocera dijo que en caso pidió a los colombianos ponerse en los zapatos de los médicos y tener en cuenta el estrés que sufren los profesionales por la sobrecarga de trabajo.

Publicidad

“Queremos salvar la mayor cantidad de vidas y en eso estamos. Estos no son momentos de ponernos a pelear”, sostuvo.

Escuche a Lina Triana en entrevista con Mañanas BLU: