Farmacéuticas entregan incompletos pedidos de medicamentos a Cafesalud: MinSalud

Según el jefe de la cartera, estas empresas le entregan a la EPS tan solo la mitad de los pedidos facturados, esto, porque según el ministro, utilizan el resto del dinero para pagar viejas deudas.

“Es un problema muy complejo que he denominado en diversos escenarios como una crisis de confianza, el país no conoce que Cafesalud le ha pagado a muchos laboratorios y compañías farmacéuticas el 100 por ciento de los medicamentos, pero muchas veces le entregan el 50 por ciento de lo pagado por que con el resto están pagando deudas viejas”, dijo Gaviria.

El ministro agregó que en ocasiones los prestadores de servicio exigen prepagar los procedimientos, lo que eleva los costos hasta en un 200 por ciento.

“El país no conoce que muchos de los prestadores le exigen a Cafesalud tiene que prepagar los procedimientos complejos, cómo sufrimos nosotros cuando nos dicen que para atender el trasplante de médula de un niño tenemos que consignar, no solo los 40 o 50 millones de pesos que vale el procedimiento, sino 200 millones de pesos o sino no se atiende”, agregó.

Gaviria entregó estas declaraciones en medio de un debate de control político que se citó por la crisis del sistema de salud y la situación de la liquidada EPS Saludcoop.

Escuche en este audio más información sobre:

-El ministerio de Defensa reveló que a la zona donde se desarrollará la Décima Conferencia de las Farc no llegará la fuerza pública, sin embargo, habrá un monitoreo cerrado para garantizar la seguridad en la zona.

-En la Cárcel “la 40” de Pereira continúan los controles médicos para evitar que aumente la epidemia de tuberculosis que afecta a los reclusos del penal.

-Colombianos residentes en el exterior comienzan a llegar a Barranquilla para acompañar a la selección Colombia.

-La familia de Juan Gabriel anunció un "servicio conmemorativo" el próximo fin de semana para el artista en Ciudad Juárez.

-Partidarios de la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, volvieron a las calles en una nueva jornada de manifestación de apoyo a la mandataria, quien enfrenta un juicio en el Senado con miras a su destitución que llega este miércoles a su final.

-Nueve personas fueron encontradas muertas dentro de un asilo de ancianos en el norte de Japón después del paso de un tifón, informó la policía.

-El mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, invitó al país a los candidatos presidenciales de Estados Unidos, el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton, pero aclaró que "no se tiene confirmada ninguna de las reuniones aún", informó hoy la Presidencia.