Las bebidas azucaradas pueden ser tan adictivas como la cocaína: Esperanza Cerón

La Superintendencia de Industria y Comercio había suspendido la reproducción de un comercial en contra de las bebidas azucaradas. Ahora, la Corte Suprema de Justicia permitió que el anuncio se transmita de nuevo con el argumento de que hay un derecho a la salud de los consumidores.



En entrevista con BLU Radio, Esperanza Cerón, directora de la asociación Educar Consumidores, celebró la decisión y confirmó que estudiarán el comercial para volver a transmitirlo.



“Vamos a revisar el comercial, a considerar porque el fallo apenas lo conocimos, vamos a reunirnos para revisar las condiciones”, añadió.



Dijo que actualmente Colombia tiene unos índices de obesidad y sobrepeso disparados, además del aumento de enfermedades cardiovasculares que constituyen la primera causa de muerte en el país, por lo que consideró que es necesario seguir luchando contra el consumo de azúcares líquidos.



“Lo que nosotros queremos es que se desestimule el consumo de bebida azucaradas, hay alternativas con jugos de fruta, la gente no tiene que alimentarse mal en un país que tiene la posibilidad de alimentar con calidad a todos sus habitantes”, añadió.



Incluso, aseguró que las bebidas como las gaseosas son altamente adictivas.



“Este tipo de bebidas tienen un componente altamente adictivo, casi tan adictivo como la cocaína, la particularidad es que el azúcar disuelto líquido tiene un impacto mayo y efecto inflamatorio en todos los sentidos y en el hígado se convierte en un tipo de grasa que no se disuelve”, advirtió Cerón.



Finalmente, rechazó la previa decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien había acogido los argumentos de Postobón para impedir la reproducción del comercial.



“Fueron argumentos falaces (de Postobón) que perjudican a la Superintendencia, que los acogió, porque los argumentos hacían referencia a que estábamos dando publicidad engañosa cuando nuestra campaña no era publicitaria porque no vendemos nada ni hablábamos de una marca en específico. El segundo argumento es que no teníamos una argumentación científica y la presentamos de muchas maneras”, finalizó.