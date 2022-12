Las olas de calor, ¿un arma mortal en Colombia?

El biólogo colombiano de la universidad de Hawái, Camilo Mora, lideró una investigación titulada “¿Cuál es el riesgo de muertes asociadas a olas de calor?”, en la que alerta que el fenómeno climático puede ser un arma mortal.



“Alrededor del 30 % de la población mundial está actualmente expuesta a condiciones climáticas que superan el umbral de mortalidad durante al menos veinte días al año. Para el año 2100, se prevé que este porcentaje aumente a 48 % en un escenario con reducciones drásticas de las emisiones de gases de efecto invernadero y 74 % en un escenario de emisiones crecientes”, concluye en la investigación, publicada por la revista Nature Climate Change.



Aunque el artículo se refiere de manera general a los efectos del calor y se evidencia que hay países como Canadá, Estados Unidos, Australia y Sudáfrica, el biólogo no descarta que en Colombia muchas personas mueran a causa de un paro cardiaco por calor.



“Esas mismas condiciones ocurren en los trópicos. Lo que creemos es que no se están documentando las muertes asociadas a los datos atmosféricos. Aquí en Colombia estoy seguro de que muchas personas mueren de ataques cardiacos por exceso de calor, pero no se diagnostican así”, dice.



Algunos líderes en el tema, como biólogos, ambientalistas y médicos han dado crédito a la investigación.



“Los médicos en Colombia apenas comienzan a plantearse los retos de salud que vienen aparejados con el cambio climático”, afirmó el cardiólogo Enrique Melgarejo.



Cabe recordar que, este año California, España, Portugal, Nueva york e Inglaterra han reportado olas extremas de Calor.



