Medimás no cumplió con el plazo del 30 de septiembre

Carlos Humberto Arango, asesor de política pública de la Federación Nacional de Departamentos, afirmó que son casi un millón cuatrocientos mil usuarios que no tienen servicio garantizado por la EPS, y que, en 7 departamentos no se avanzó en el proceso de negociación y contratación.

"Hay un 32 por ciento de los afiliados que están ubicados en 12 departamentos donde no ha sido posible lograr estos acuerdos, hay 5 departamentos donde se iniciaron las negociaciones y no se ha llegado a una negociación completa y hay 7 departamentos donde no se ha tenido ningún contacto".

Fedepartamentos afirmó que en Antioquia, Cundinamarca, Meta, Guaviare y La Guajira, Medimás EPS no ha llegado a ningún acuerdo.

