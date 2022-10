Modifican pico y placa en Cali por incumplimiento de la cuarentena

Las autoridades de Cali anunciaron que desde este lunes habrá modificaciones en la medida de pico y placa para los vehículos en la capital del Valle, debido al incumplimiento del aislamiento obligatorio que se ha registrado durante los últimos días en la capital del Valle.

Publicidad



Desde el lunes 20 de abril, y hasta el sábado 26 de abril, el pico y placa en la ciudad será para taxis, vehículos particulares y motocicletas.

De acuerdo con la secretaría de Movilidad de Cali, la restricción durante esa semana quedará así

Lunes 20 de abril

1, 3, 5, 7 y 9

Martes 21 de abril

2, 4, 6, 8 y 0

Miércoles 22 de abril

1, 3, 5, 7 y 9

Jueves 23 de abril

2, 4, 6, 8 y 0

Lea también: Como una campeona: así despiden a abuelita que le ganó batalla al COVID-19 en Cali

Viernes 24 de abril

1, 3, 5, 7 y 9

Sábado 25 de abril

2, 4, 6, 8 y 0

Según el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, el domingo 26 de abril no podrá salir ninguna persona si no está cobijada dentro de las excepciones del decreto nacional del aislamiento obligatorio.

El funcionario agregó que inicialmente la medida irá hasta el 26 de abril durante las 24 horas del día, pero no se descarta que se pueda extender por más días.