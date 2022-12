Mujer de 69 años suplica a Nueva EPS un tratamiento para el cáncer

En Tunja, una mujer, Rosa Isabel Espitia, pide a la Nueva EPS que le brinde la atención, tratamientos y especialistas para tratar un cáncer que la tiene entre la vida y la muerte.



“Me dijeron que les daba mucha pereza atenderme. Por favor no me vayan a dejar morir”, dijo a BLU Radio.



Sus familiares dicen que no cuentan con los recursos para continuar con el tratamiento: “No nos ponen atención. Tengo que pelear por los gastos cuando la remiten a Bogotá. Esto es negligencia médica, es un paseo de la muerte”.