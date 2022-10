Niño de 4 años, en peligro de muerte por falta de respuesta de EPS

La EPS Comparta no ha autorizado un trasplante ordenado por un especialista para un niño de cuatro años en Duitama, diagnosticado con cáncer de hepatoblastoma o cáncer de hígado infantil. La familia del niño asegura que su vida corre peligro.

A pesar de tener una tutela y un desacato a su favor, Merly Martínez, la madre del menor, asegura que si no le realizan el trasplante cuanto antes, el niño podría morir.

"Cada vez el tumor es más grande y si sigue creciendo no le van a poder hacer la cirugía. Si no le hacen ese procedimiento a tiempo el niño va a parar a cuidados paliativos en dónde le van a dar droga para el dolor y la enfermedad no va a tener reversa", afirmó Martínez.

Además, médicos consultados aseguraron que ese tipo de cáncer solo es curable si se realiza un transplante hepático de inmediato.

Blu Radio trató de comunicarse con la EPS pero hasta ahora no ha respondido. El niño se encuentra en un estado avanzado de la enfermedad y si no le dan tratamiento las consecuencias serían fatales.