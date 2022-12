¡Ojo! Microondas y recipientes plásticos, una combinación que puede afectar su salud

Jorge Morales, investigador de la Universidad Autónoma de México, explicó en Mañanas BLU de BLU Radio las conclusiones del estudio que llevaron a determinar que calentar la comida en recipientes plásticos en el horno microondas puede llevar a sobrepeso y otras complicaciones en la salud.

“El tema es delicado, pero tampoco se trata de generar pánico. Lo que encontramos es que un componente básico de este plástico, una molécula llamada bisfenol A, puede inducir a la obesidad crónica”, dijo.



Explicó que la exposición a este compuesto, base de los plásticos duros, indujo a obesidad. Precisó, además, que encontraron, en algunos pacientes, una correlación directa entre el bisfenol A y esta condición.



“Parece ser un factor de riesgo, aunque no es el único. Debe haber combinación de otros factores, pero es importante evitar exponerse al bisfenol en sus diferentes formas”, indicó.



El experto fue claro en advertir que se ha demostrado que el bisfenol, presente en los recipientes, se suelta al exponerse a altas temperaturas.



“El bisfenol se suelta porque no es un enlace muy fuerte y se rompe por temperatura o cambios en la acidez del medio. Entonces si el medio es muy ácido, se rompe el enlace y se libera el bisfenol. Esta es una molécula que tiene afinidad por la grasa, por lo cual se almacena en los tejidos grasos de los alimentos, tales como la piel del pollo, la carne, entre otros”, argumentó.



¿Qué pasa en el cuerpo cuando entra el bisfenol A?



Morales, de reconocida trayectoria en investigaciones, aseguró que una vez el bisfenol A ingresa al cuerpo, se producen dos fenómenos.



“Lo primero es que se metaboliza y se puede eliminar mediante la orina, pero la otra es que el bisfenol se puede almacenar por largos periodos de tiempo en el tejido graso. Allí lo que ocasiona es un incremento en la reproducción de las células de este tejido graso y produce que exista la obesidad”, aseveró.



En ese sentido, recomendó no utilizar recipientes plásticos para calentar los alimentos, pues, según dijo, esto ya está comprobado por diversos estudios en Estados Unidos y México.



“Lo ideal sería regresar al vidrio. Almacenar la comida en el envase de plástico, pero no calentarla ahí, sino hacerla en el vidrio. Eso es lo más sano y lo menos peligroso”, sentenció el investigador mexicano.



Finalmente, indicó que no es necesario llegar a la ebullición de los alimentos para que se libere la partícula tóxica. Basta que se calienten a 30 o 40 grados centígrados para que se suelte el enlace, al que calificó como débil, crónico y perjudicial.

