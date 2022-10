Paciente de cáncer protesta contra Medimás por no poder continuar quimioterapias

En una silla de la sede principal de Medimás en Bucaramanga pasará la noche Hilda Chacón, luego de no poder continuar con su tratamiento médico en la Clínica Foscal por una millonaria deuda de la EPS.

"En estos momentos estoy sufriendo por una recaída. No he recibido el tratamiento de quimioterapia que necesito. Las directivas de la EPS me dicen que ya van a solucionar mi caso, pero siempre es una mentira tras otra", le aseguró la paciente a BLU Radio desde el centro médico.

Actualmente, más de 400 mil personas afiliados a Medimás están a la expectativa en Santander de saber a qué nueva EPS serán asignados.

#Video Hilda María Chacón, afiliada a Medimás en Bucaramanga, denuncia que le negaron la quimioterapia por deuda de la EPS con la @clinicafoscal #VocesySonidos pic.twitter.com/GXgUNnc12V — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) May 4, 2019

