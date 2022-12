Pacientes denuncian que Nueva EPS suspenderá servicio de cuidadores domiciliarios

Néstor Álvarez, vocero de los pacientes de la Nueva EPS, habló en Mañanas BLU 10 AM sobre la supuesta suspensión del servicio de los cuidadores domiciliarios en esta entidad.



“La EPS utiliza sus argumentos sacrificando a los pacientes, porque no soporta las pruebas y justifican medidas que no son (…) Muchos pacientes realmente sí necesitan de este servicio”, manifestó.



“La Nueva EPS deja ver claramente que son una empresa de negocios y no piensan en sus pacientes”, dijo.



Álvarez denunció que se van a afectar cerca de 1500 personas a nivel nacional con enfermedades críticas y que no se pueden valer por sí solos, “adultos mayores y personas postradas en una cama se van a ver afectados con esta mediada de la Nueva EPS”.



Cabe señalar que a través de unas cartas la Nueva EPS informó a más de 2.000 pacientes que cuentan con éste servicio, que no está recibiendo los pagos del Fosyga y que no los seguirá autorizando desde el 1 de octubre.



Por su parte Danilo Vallejo, vicepresidente de la Nueva EPS, puntualizó que ellos tienen aproximadamente 19 mil pacientes en la atención domiciliaria y 1430 que tienen categoría de cuidador.



“De esos 1430 pacientes, hay 230 que ya arreglaron el proceso legal y el juez determinó que realmente sí necesitan cuidador”, añadió.



Vallejo dijo que es el Ministerio el que paga por estos servicios y establece una serie de condiciones para que se pueda llevar a cabo.



“Nosotros lo que hacemos es cumplir con esos criterios que nos pone el Ministerio y en este momento 1210 pacientes no cumplen las condiciones y no tendrán cuidador”, dijo.



Finalmente, Vallejo mencionó que solamente aquellos pacientes que cumplan las condiciones y requieran un cuidador, lo tendrán.



