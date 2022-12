Polémica en Santander por renuncia de epidemiólogo a la sala COVID-19

El médico epidemiólogo Javier Idrovo, quien trabaja con la Universidad Industrial de Santander, UIS, renunció el pasado 5 de junio a la sala situacional de COVID-19 de Santander, igual que varios de sus homólogos porque, según explicó, sentía que sus opiniones no eran tenidas en cuenta.

“En mi caso, por ejemplo, yo estuve asistiendo al Puesto de Mando Unificado, PMU, colaborando con los epidemiólogos en lo que me indicaban, porque tampoco quería interferir si ellos no querían y la verdad no nos escucharon nunca y hubo discusiones y lo que uno espera es que haya acuerdos intermedios y esto nunca sucedió”, explicó el doctor Idrovo.

Publicidad

Para Idrovo, los mayores errores se presentaron en que se tomaron decisiones regionales cómo si se tratara de un fenómeno igual en todo el país, y, según la opinión del doctor en epidemiología, el virus ha venido comportándose de forma diferente en cada departamento, lo que a la postre terminó acelerando el número de casos de contagio en Santander, algo que no debía ocurrir.

Lea también: Cierran plaza de mercado de San Gil por brote de COVID-19

“Yo creo que lo mínimo que debemos tener es comunicación clara y oportuna, aquí por ejemplo nunca crecimos en número de UCI como se requería. Los cálculos indicaban que aquí debíamos llegar a tener 600 para el momento del pico y estamos muy lejos de eso, es lamentable que el laboratorio departamental en este momento siga sin hacer pruebas como tal y que se haya delegado la responsabilidad en la Universidad Industrial de Santander”, dijo

Para el médico, aún están por venir los meses más difíciles del manejo de la pandemia, y eso implica que las UCI que hay en este momento en Santander se van ocupar muy pronto, lo que implicaría mayor número de muertos.