Por bloqueo en Las Vegas, cerca de 50 maternas no fueron atendidas a tiempo

Ante el bloqueo de los manifestantes en la Avenida Las Vegas, luego del paro nacional y la marcha realizada este miércoles, la Secretaría de Salud de Medellín dijo que la Clínica del Prado sufrió una emergencia funcional como consecuencia de los bloqueos.

Cerca de 50 mujeres en estado de gestación no pudieron ingresar o salir del centro asistencial, aledaño a Ciudad del Río, donde se realizaron las manifestaciones.

Publicidad



Según la secretaria encargada, Yaneth Castaño, quienes estaban protestando no dejaron pasar a los pacientes, durante tres horas, con el argumento de que no iban en una ambulancia, por lo que se puso en riesgo la vida de las madres e hijos.

“El personal de la salud tampoco podía retirarse de las instalaciones y quienes recibían el turno tampoco podían ingresar. Fue una situación muy crítica la que sufrió la clínica y los pacientes objeto de atención en este centro”, aseguró.

Le puede interesar: Veinte conducidos por la Policía al final de la marcha en Medellín

Recordó que un paciente no solo se moviliza en una ambulancia sino también en taxi o vehículo particular. Además, dijo que por derecho internacional humanitario no se puede interrumpir la misión médica y pidió que no se bloqueen vías cercanas a centros de salud para no poner en riesgo el derecho a la vida.

Publicidad

Entérese en BLU Antioquia de todas las noticias de la región que son relevantes e importantes, con los hechos que son novedad, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.