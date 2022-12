¡Que no le pase a usted! Joven pierde visión en un ojo por jugar con celular

El diario ' South China Morning Post ' informó sobre la pérdida de visión en uno de los ojos de una joven china, quien aseguró que podía pasarse jugando hasta ocho horas en su celular sin levantarse de su cama.



La mujer, a quien le diagnosticaron oclusión de la arteria de retina, aseguró al diario que se había vuelto tan adicta a permanecer jugando en el celular que, incluso, se le olvidaba que debía comer.



Le puede interesar: Blackberry presentó en Colombia su nuevo celular.



"En los días en que no tengo trabajo, suelo levantarme a las 6:00 de la mañana, desayunar y jugar hasta las 4:00 de la tarde. Luego, como algo, tomo una siesta y juego hasta la una de la madrugada. A veces me encuentro tan absorta en el juego que se me olvida comer”, afirmó.



La enfermedad que se le diagnosticó es común en ancianos y rara vez presente en personas jóvenes. Según el especialista que la trató, la ceguera podría deberse a una tensión ocular severa.



Publicidad