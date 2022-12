Supersalud abrió investigación al hospital San Francisco de Asís de Quibdó

El proceso con el hospital San Francisco de Asís de Quibdó se inició tras encontrar 10 presuntas irregularidades, luego de una visita de inspección realizada.

Se encontró que el centro asistencial entregó información incompleta o inconsistente al equipo auditor .

Además, no clasificaba de manera adecuada los residuos hospitalarios, no contaba con un apropiado espacio de almacenamiento central, y no garantizaba que el personal que los manejaba utilizara el equipo de protección adecuado.

Por otro lado, para la fecha de la visita, el centro asistencial probablemente, no tenía la autorización vigente para la realización de actividades con medicamentos de control especial para la prestación del servicio de salud.

Por otra parte, se evidenció que, aparentemente, no contaba con un archivo único que garantizara la integridad, la conservación y confidencialidad de las historias clínicas, y estas no se diligenciaban de manera adecuada.

Las fallas en la prestación del servicio pueden implicar sanciones que llegarían hasta los 8.000 SMMLV.

De igual manera, no contaba con ventanillas o mecanismos para atención preferencial, y no se tenía habilitado el canal telefónico para el servicio de los usuarios las 24 horas del día.