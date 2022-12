Todo se debió a una falsificación: Luis Meza, pieza clave en cartel de hemofilia

En entrevista en exclusiva con Blu Radio, el especialista señalado de avalar pacientes falsos, afirmó que tuvo que presentar la denuncia por falsificación en Medellín por problemas de seguridad en Córdoba.



El médico internista hematólogo, quien es la pieza clave en el escándalo por millonarios recobros a la salud, los cuales superan los 39 mil millones de pesos, que hacen parte del denominado cartel de los hemofílicos, descubierto por las autoridades de control en el departamento de Córdoba, habló en exclusiva con Blu Radio.



Luis Meza, especialista en hematología, desbarató por completo la posibilidad de haber certificado documentos a pacientes falsos y señaló que todo se debió a una falsificación por lo que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía en Medellín y no en Córdoba por qué tiene miedo por su seguridad.



"Detrás de esto hay tanta plata, que me dio miedo por mi vida y lo que podría pasarle a mi familia. Mi nombre es mi empresa y soy de los pocos médicos que no tiene finca, ganado nada en la playa, nunca he llevado una vida ostentosa. Yo trabajo y todo lo que tengo es por mi trabajo. No soy un tipo de negocios", señaló el médico.



De hecho estima el especialista que el daño a la salud en Córdoba es irreparable. "Sí se demuestra todo lo ocurrido el daño es tremendo. Son dineros de pacientes lo primero que pensé fue no atender nunca más un paciente de hemofilia en mi vida. Pero los pacientes existen, son reales que dependen de su manejo y tratamiento para tener una calidad de vida digna".



El médico que puede decirse fue “gemeliado” denunció que las dosis de tratamientos hemofílicos que se habrían formulado, no cumplen con los protocolos establecidos por la Federación Mundial de Hemofilia.



Aclaró igualmente que sola una vez, el año pasado, atendió 15 o 20 pacientes de una de las IPS involucrada en este presunto detrimento patrimonial (Fundación IPS Unidos por su Bienestar), y entonces escribió a mano las respectivas historias clínicas. Las presentadas con su firma, para los recobros, están sistematizadas.



Precisó, además, que no tiene ningún vínculo con la IPS San José de la Sabana SAS y nunca ha prestado sus servicios a esa entidad. "En ningún momento tuve conocimiento de que se estaban realizando cobros de medicamentos o que hubiera pacientes no evaluados por mí y se estuviera utilizando mi firma".



"El desfalco que se le hizo a la salud son recursos que se le están quitando a los verdaderos pacientes. Los recursos que se destinan ya no son los mismo y se dio la orden de frenar los pagos hasta que no se tenga claridad en esta situación", concluyó.