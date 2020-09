Un policía y un bailarín superaron el COVID-19 en Santander

Por: Redacción Digital BLU Radio

El patrullero de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Rigoberto Bello, logró recuperarse del COVID-19 tras permanecer una semana en una cama UCI.

Sobre el tema Jorge Palmesano, médicos especialistas del Hospital Universitario de Santander explicó que “es muy importante tener la oportunidad de darle salida a un pacientes de la de la Policía Nacional, nuestro equipo de trabajo del servicio de COVID-19 está muy agradecido por poder brindarle la oportunidad a Rigoberto de poder encontrarse con su familia”.

Publicidad

Por su parte el patrullero de la Policía, quien salió en silla de ruedas y con una expresión de alegría explicó que es determinante mantener los protocolos de bioseguridad porque la enfermedad es real y es muy peligrosa.

Rigoberto Bello, quien se recuperó de COVID-19 regresó al cuidado de su familia y ahora hace parte de las más de: 10.750 personas que se han logrado recuperar del nuevo coronavirus en Santander.

Publicidad

Con alegría y agradecimiento por confiar en el #HospitalParaLaGente le damos la salida a un guerrero de la vida, el Patrullero Rigoberto de la @PoliciaBmanga quién después de estar en cuidados Intesivos a causa del COVID hoy regresa a su casa.@MAguilarHurtado pic.twitter.com/CkADlWydEH — Hospital Universitario de Santander (@HUSantander) September 8, 2020

Publicidad

Por su parte en Barrancabermeja las buenas noticias las dio Darwin Ruiz, un joven bailarín que se dedica a la danza y a enseñar a niños a bailar, logró superar la enfermedad después de permanecer aislado por varias semanas.

“Me preguntaba otra batalla más, pero nunca cuestioné o dude de Dios, no me dio duro el encierro que tuve… Ya que hace 9 meses que mi madre dejo está tierra, vengo experimentando que es la soledad, tristeza, síntomas de depresión y demás cosas negativas... ¿Que he batallado?, que el cierre de nuestra academia, que me dio varicela, que me robaron el celular que aún debo, que dure más de 6 meses sin empleo, pero nada seguí buscándole lo positivo a la vida, ese bello color que hay que buscar en tanta oscuridad y seguir soñando como ella me lo dijo la última vez al partir”, escribió Ruiz en sus redes sociales luego de saber que ya estaba recuperado.

Publicidad

Según el último reporte de la Secretaria de Salud de Santander, en la región hay 382 casos nuevos de personas contagiadas, 931 personas que han fallecido hasta este momento para un total de 22.344 casos de contagio en el departamento desde que inició la propagación de los infectados.

Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias

undefinedundefined