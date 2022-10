Uno de los retos del próximo presidente es resolver el exceso de tutelas: MinSalud

El exceso de tutelas es considerado por el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, como uno de los principales problemas para resolver por el próximo presidente de Colombia.



“Ese fin de semana me llegó una tutela que exigía utensilios de cocina. Hemos tenido excesos. Excesos a la forma descentralizada en la que cada juez y cada médico prescriptor interpreta a su propio arbitrio qué significa el derecho fundamental a la salud”, dijo.

El ministro explicó que va a ser difícil manejar las arcas del estado para administrar el sistema de salud. “Hay unas expectativas muy altas, pero cierta incoherencia sobre hasta dónde se puede llegar. Aquí tenemos una realidad económica que es difícil”, afirmó.

Publicidad

Las declaraciones del ministro se dieron en el marco de un foro de la Revista Semana con algunos precandidatos a la Presidencia sobre los retos del sistema.

Sin embargo, para algunos pacientes la realidad es diferente. Una mujer diagnosticada con esclerosis múltiple que tuvo que recurrir a varias tutelas contra Medimás para salvar su vida, asegura que le parece preocupante.



“Los colombianos nos tenemos que ver en la necesidad de exigir nuestros derechos a través de acciones de tutela. Si con las acciones de tutela que fallan los juzgados de la República, las EPS no respetan nuestros derechos, entonces sería muy grave que las limiten. En mi caso he tenido que acudir a la tutela dos veces y la EPS, inclusive con desacato, no me dio la atención”, señaló la paciente.



El ministro añadió que uno de los mayores logros durante el Gobierno fue llevar la cobertura del 25% al 100% para que cualquier persona pueda recibir servicios de salud, entendiendo que es un derecho constitucional.



Por su parte, el líder de la organización Defensa del Paciente, Denis Silva, invitado también al foro, aseguró que el sistema de salud no debe entenderse en materia de recursos, sino a partir de la atención a los pacientes.



“Los ciudadanos trabajadores independientes aportan el 12.5% para salud, 15% de gasto de bolsillo, y el 16% para pensión. Eso nos da el 43%. Sí estamos aportando y aportamos más de lo que tenemos que aportar”, dijo.