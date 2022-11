Vamos a recluir un rato a quien incumpla medidas por COVID-19: alcalde de Barranquilla

En diálogo con BLU Radio, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, anunció que endurecerá las medidas para tratar de contener los contagios del COVID-19, que se han incrementado en las últimas semanas.

Entre estas, el alcalde manifestó que, dado que a muchos ciudadanos no les interesa que les impongan comparendos, conducirá a algunos a centros de retención.

“La realidad es que el comprendo, a la gran mayoría de personas no las detiene. No ha sido eficaz. No considero que sea la salida. La salida es: el Ejército y la Policía tomando orden y pudiendo conducirte a un centro de reclusión, mínimo 12 o 24 horas. Estamos dispuestos a eso. Pero es el momento de crear conciencia”, puntualizó.

Añadió que para mucha gente es mucho más doloroso estar 12 horas preso que pagar una multa de un millón de pesos.

De otro lado, el alcalde dijo que el aumento de casos de COVID-19 se debe a la interacción social que ha habido en la ciudad, algo que él mismo se niega a llamar “indisciplina social”.

“Me parece despectivo que hablemos de indisciplina cuando no conocemos el hacinamiento de algunas personas, hay casas en las que viven hasta 12 personas. Lo que hay que dar las herramientas a la gente para que puedan cumplir las medidas”, dijo.

El alcalde manifestó que pedirá más pie de fuerza para hacer cumplir las medidas anunciadas, como el toque de queda durante los puentes festivos.

“Hemos tomado severas medidas. Hemos pedido al Ejército que nos acompañen para arropar a la ciudadanía”, dijo.

Las medidas se analizarán este miércoles en una cumbre que contará con la presencia de delegados del Gobierno Nacional y la bancada de congresistas atlanticenses, al igual que del alcalde Pumarejo y la gobernadora Elsa Noguera.

Dentro del paquete de nuevas medidas, explicó el alcalde, se tomó la determinación de realizar un gran cierre de las localidades suroriente y Metropolitana, que albergan el mayor número de casos activos en la ciudad, con 987 y 680 respectivamente.

"Es una medida que requiere de mucha coordinación, pero es necesaria. Estamos solicitando apoyo al Ejército y sé que nos lo van a proporcionar”, precisó.

