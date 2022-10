11 razones para cotizar en pensiones

1. Asegurar una vejez digna



2. Garantizar un ingreso en caso de tener una discapacidad



3. Dejar una pensión de herencia a los sobrevivientes



4. Mesada de sustitución a esposa o hijos.



5. Ahorro para la vejez en caso de no pensionarse por no cumplir los requisitos de edad.



6. Obligación laboral y principio de solidaridad.



7. El cotizante asegura el pago a las mesadas de los ya pensionados.



8. Con la pensión familiar, entre dos personas se logra una pensión.



9. En el peor de los casos se gana un subsidio del Gobierno a través de Prosperar.



10. Existe el fondo de Solidaridad para quienes no logran los requisitos de ahorro.



11. Haciendo los aportes a pensiones tienen beneficios en impuestos.