A mí me pasó: Fui a pagar la cuenta en un restaurante y no tenía efectivo

Mónica Rodríguez contó una experiencia que le ocurrió en Semana Santa cuando salió de Bogotá para pasar unos días en Anapoima con su familia.

Cuando venía de regreso hacia la ciudad, pararon en un restaurante sobre la carretera. Comieron y recordó que no tenía suficiente dinero en efectivo, no había cajero cerca para retirar y en ese lugar no recibían tarjeta.

Comenta que apenada tuvo que sacar todas las monedas que tenía para juntarlas con algunos billetes que le prestó su hijo, pero no logró reunir el valor total de la cuenta. Así que quedó debiendo 40.000 pesos, los cuales el dueño del restaurante le dejó pagar en las próximas semanas que ella regrese a Anapoima.