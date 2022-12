A Tarantino le gusta que entendamos lo que quiere plasmar en la película: Mark Ulano

Mark Ulano, ingeniero de sonido y ganador del Óscar por Ad Astra y por Once Upon A Time In Hollywood, en conversación con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, contó su experiencia con las películas y en la premiación.

“Las personas que trabajamos en sonido estamos para contribuir a la narración de una historia. Es como una orquesta en el que cada uno toca un instrumento”, aseguró sobre el aporte de los ingenieros de sonido para la producción de un filme.

¿Cómo es trabajar con Quentin Tarantino?

“Él es un verdadero creador de películas. Le gusta que los guionistas, el equipo de sonido y todos trabajen para que se genere el ambiente de trabajo y transmitirlo en la película. Es el director de una banda de jazz”, dijo.

Asimismo, Ulano comentó la diferencia que existe en audio entre las dos películas Ad Astra y por Once Upon A Time In Hollywood.

“Las dos representan universos totalmente distintos, pero en cada una de ellas hice un trabajo diferente”, indicó.

