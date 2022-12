A terroristas los sacan y a los que hacemos el bien nos encierran: padre Chucho

Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre Chucho, se refirió a la decisión que le prohíbe realizar sus misas al aire libre en un parque del barrio Castilla y aseguró que aunque no comparte la decisión es respetuoso de la sentencia emitida.



Orjuela indicó que aunque quienes interpusieron la tutela no viven en el sector aparentemente afectado, debe cumplir con la orden judicial, sin embargo, señaló que es necesario garantizar los derechos tanto a las minorías como a las mayorías.

Publicidad



“Yo obedezco lo que indica la ley, pierden los niños que no pueden llevar sus perritos sus gatos, por qué razón no se debería permitir una misa en un parque público, porque no pueden ellos hacer el bien, me gustaría ver a un pastor en la ciclovía dándole un mensaje a los niños, si las minorías tiene n derechos porque la mayoría no tiene derechos”, indicó Orjuela.



El padre indicó que la comunidad del barrio Castilla ya comienza a preparar manifestaciones en rechazo a la decisión judicial, sin embargo, hizo un llamado para acatar la ley y evitar hechos que puedan incitar a la violencia.



“Ellos hablan como si me hubiera adueñado de ese espacio, solo lo utilizo 30 minutos, la junta, los comerciantes y la gente del barrio se organizaron, toda esa resistencia que se viene ahora y no quiero, la comunidad ya está hablando de plantones y cosas, pero deberíamos evitarlo”, dijo el padre ‘Chucho’.