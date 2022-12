A todos nos llega la hora. Guía especializada para vivir una vejez placentera

Catalina Hoffman, creadora del Método Hoffman, explicó en qué consiste este exitoso método para disfrutar y vivir una vejez placentera.



"Vivimos en el siglo XXI en donde la calidad de vida ha mejorado, así que no puede pensar que por tener 80 años ya no sirve para nada. La metodología ha nacido para demostrar que los adultos mayores son capaces de todo lo que se propongan que su cerebro es capaz de reaprender", dijo la experta.



Este método busca mejorar la calidad de vida de manera integral y personalizada a las personas mayores, activando su área física, cognitiva y social.



"Tenemos que aprender a conocernos y eso nos da miedo porque tu cuerpo cambia y te das cuenta que ya no tienes 40. Si aprendes a sacar todo lo bueno que tienes te das cuenta que puedes enamorarte de 70 y saber nuevas cosas", aseguró.



Hoffman manifestó que a los adultos mayores no se les debe tratar como si no sirvieran para nada, es simplemente saberlos guiar y hacerles sentir bien.