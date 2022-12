Activista india pone fin a huelga de hambre de 16 años

El portavoz de Shamirla, Babloo Loitongban, afirmó a Efe que la activista, que se encuentra bajo custodia policial y es limentada a la fuerza a través de una sonda, hizo el anuncio tras una de sus rutinarias comparecencias en una corte de Imphal, capital regional.



"Dijo que pondrá fin a su ayuno en su próxima aparición ante el tribunal, que será el 9 de agosto, y se presentará a las próximas elecciones en Manipur como candidata independiente sin afiliarse a ningún partido político", explicó Loitongban.



El portavoz añadió que no sabe con certeza qué pudo llevar a Sharmila a tomar esa decisión, pero anotó que la activista había

estado pensando en "hacer un cambio" a su estrategia tras asimilar que lo que no había logrado en casi 16 años "no lo lograría en 30".



Así que el día 9 la conocida como "dama de hierro de Manipur" saldrá en libertad, concluyó Loitongban, que acompaña a la activista desde que hace casi 16 años inició su protesta por una "masacre" en un pueblo manipuri, cuando varios soldados mataron a diez civiles.



Sharmila se opone a la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas (AFSPA), que otorga poderes extraordinarios a los cuerpos de seguridad en "zonas en conflicto", incluido el uso de fuerza letal contra toda persona que incumpla leyes u órdenes y la capacidad de actuar sin necesidad de mandatos judiciales.



Según han criticado varias organizaciones pro derechos humanos como Amnistía Internacional, el Ejército se escuda en la AFSPA, que fue aprobada por el Parlamento indio en 1958 para combatir a grupos secesionistas, para "ejecutar y torturar con impunidad".



Desde que comenzó la protesta, Sharmila apenas ha conocido la libertad al permanecer bajo arresto por una ley contra el suicidio, porque aunque es liberada anualmente al cumplir 364 días de arresto, el máximo legal permitido, había sido encerrada de inmediato de nuevo al negarse a poner fin a su ayuno.