Aguadas, Caldas, entró al libro de los Récord Guiness

Hacia inicios del mes de Julio, en Aguadas Caldas se emprenden los preparativos que de manera habitual anteceden al que es uno de los festivales más importantes de música colombiana del país, “El Festival Nacional del Pasillo Colombiano”.

Por este motivo se comienza a embellecer el pueblo desde la parte artística y cultural, es aquí donde nace la idea por medio de la administración municipal, bajo la dirección de la Alcaldesa Luz Idalba Duque de Gómez, de aprovechar uno de los espacios históricos más importantes por su tradición, la Calle de los Faroles, catalogada patrimonio arquitectónico, lugar que hoy se ve engalanado por la obra artística.

En ese entonces esta calle que de manera particular está dividida en dos módulos de 8 secciones cada uno en los que solo hay escalas, y en la mitad una zona verde sobre la que actualmente reposa un hermoso jardín.

Era de algún modo una más por no decir que una calle de las más antiestéticas de la localidad, estaba totalmente abandonada, habitaba en ella la maleza, el estado físico de las escalas ya no determinaba su forma y no cumplían su objetivo principal de brindar un servicio a la comunidad, por lo que los transeúntes se quejaban de su mal estado.

Una historia completamente opuesta se evidencia hoy en el lugar, como si se tratara de otro sitio, otra calle o quizás un lugar que jamás existió.

Hoy es de lo más común ver pasar una persona extranjera o de la misma comunidad que interrumpe su transitar para tomarse una foto allí, o saber de alguien que solo por la exaltación de contemplar tal obra se toma la ardua tarea de recorrer uno a uno los más de 144 escalones para contemplar cómo, por medio de la perspectiva, se recrea la visión y la mente de quien observa maravillado lo que significa el arte a la disposición de la comunidad.

“Una galería al aire libre”, así lo enuncia el joven artísta Guillermo Trujillo Candamil, una de sus obras cumbre, la declara porque da la posibilidad a las personas de cualquier clase social, raza o credo, pueda contemplar lo extraordinario que es el arte, pues finalmente es un trabajo hecho para el pueblo.

Después de que Guillermo se diera cuenta de la magnitud de algo que había comenzado de una manera muy casual, se dio a la tarea de consultar en qué otras partes de Colombia y el mundo existía una obra de tal extensión, y encontró que de este tipo de trabajos hay bastantes, pero ninguno con la dimensión de la obra que él había realizado en “La calle de los faroles”.

Es así que a mediados del mes de Noviembre del año anterior, con la firme idea de dar a conocer al mundo el inmenso talento de los jóvenes colombianos en el mundo del arte, de motivar a las personas a apoyar este talento, de dar a conocer su región y dejar en alto el nombre de su país, departamento y de manera especial el de su municipio, Guillermo postuló lo que consideraba un nuevo record mundial, ante Official World Record presentando algunas fotografías del lugar, la explicación exacta de la obra y notas de prensa que hablaban al respecto.

24 horas después llegó a su correo por parte de dicha organización una respuesta donde se especificaba el estudio que, de manera oficial, tendrían que realizar en el resto del mundo para verificar que efectivamente este era un nuevo récord.

Después de hacer las averiguaciones pertinentes y en contacto constante con el artista quien recibió alrededor de 20 correos electrónicos desde su perfil oficial, le notifican en nombre de la Official World Record, el pasado 16 de Febrero, que efectivamente puede ser un récord para nuestro país, mandan el logotipo oficial acompañado de sus felicitaciones y explican la necesidad de que de manera personal uno o dos jueces se desplacen hasta nuestro municipio directamente desde Barcelona, España, para hacer el acto oficial de entrega, obviamente con los medios de comunicación pertinentes e inscripción como tal al libro de los World Record.

El juez encargado del desplazamiento hasta Colombia es David Ventura Aparicio, con quien personalmente se ha reunido vía Skype, por llamadas telefónicas y en otras redes sociales.