Airado reclamo de ciudadano a alcalde de Bello por estar en la calle pese a condena

En redes sociales es viral el video en el que un ciudadano en la zona del velódromo, en Medellín, increpa al destituido y condenado alcalde de Bello, César Suarez Mira.

“Le agradezco por dejarnos el municipio como lo tiene. Usted y su familia ha sido la perdición del municipio. Yo sé que usted conciencia no tiene porque su único propósito ha sido personal y familiar”, se escucha al hombre decirle a Suárez Mira.

El ciudadano, además, cuestiona que el alcalde esté libre y no pagando su condena de casa por cárcel en el proceso por falso diploma de bachiller en el que fue condenado.

Por esta situación, el Juzgado 20 penal del circuito de Medellín explicó en qué va el proceso del alcalde. El juez Gabriel Roldán aseguró que “César Suarez no estaba bajo medida de aseguramiento por lo que no era necesario enviar comunicación a la cárcel Bellavista hasta que no se tuviera el acta de compromiso”.

“Hay desinformaciones que se propagan por redes sociales y hacen cuestionamientos frente a los trámites judiciales”, agregó.

Lo que entonces explica el juez es que el alcalde podía estar en la calle.

El juez aseguró también que este miércoles envió la notificación al INPEC para que haga las verificaciones sobre la condena del alcalde y así se ejecute de manera temporal la condena con el beneficio de casa por cárcel.

Así las cosas, la vigilancia de la prisión domiciliaria que le fue otorgada a Suárez Mira, a partir de este miércoles corre por cuenta exclusiva del INPEC.

El juez además confirmó que el destituido alcalde ya pagó la fianza de 4 millones 140 mil 580 pesos, dinero que pagó tras firmar el acta de compromiso.

