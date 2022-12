Alibaba vuelve a revolucionar las compras por internet en el Día del Soltero

Cientos de millones de personas en China y en otras partes del mundo se lanzaron por gangas en internet en el "Día del Soltero", una fiesta de descuentos masivos con la que el grupo chino Alibaba quiere revolucionar el comercio.



En cuestión de 24 horas, Alibaba llegó a mover unos 120.700 millones de yuanes (17.800 millones de dólares), alrededor de un 30 por ciento más que en 2015, cuando consiguió transacciones en sus tiendas virtuales por valor de unos 91.200 millones de yuanes (14.300 millones de dólares).



No obstante, el aumento fue menor que el registrado el año pasado (del 50 por ciento) y se queda por debajo de lo augurado por algunos analistas.



Tras una gala "hollywoodiense" con actrices como Scarlett Johansson o la familia Beckham, Alibaba abría la veda de las compras con un ritmo frenético, que le llevó a batir lo acumulado en 2015 en las primeras 15 horas de ofertas en todo tipo de productos de marcas chinas y más de 14.000 extranjeras.



Durante el también conocido como "Doble 11" -por celebrarse el día 11 del undécimo mes del año-, se realizaron un total de 600 millones de pedidos, sobre todo a través de teléfonos móviles (alrededor del 80 por ciento de las compras realizadas) y especialmente en las primeras horas de descuentos y en la recta final.



En una gigantesca pantalla instalada para la ocasión en un centro deportivo de la ciudad sureña de Shenzhen, la compañía líder en el sector hacía uso de un contador para informar de la actividad en tiempo real en sus tiendas virtuales chinas, TMall.com y Taobao.com, pero también en Aliexpress, la versión internacional con la que trabaja en países como España, donde aumentan sus seguidores.



"En este festival global de las compras, podemos ver todo el potencial del mercado de consumo en China. Estamos muy contentos con los resultados", exclamaba el fundador de Alibaba, Jack Ma, minutos antes de que se parara el contador.



Las cifras, en palabras de Ma, son "abrumadoras" y de ahí que el empresario, una de las personas más ricas de China, comparara el negocio que mueve en este día con la economía de un país.



Ma lleva sumando récords desde el inicio de esta fiesta consumista en 2009 y hoy ya se ha convertido en la mayor jornada de compras por internet del mundo, superando al Viernes Negro o Ciberlunes estadounidenses.



En su objetivo de convertir el "Doble 11" en tendencia global, Alibaba apuesta por reinventar el concepto de la compra, tendiendo puentes entre lo virtual y lo físico.



"En los próximos 20 años, el gran desafío estará en la convergencia entre la tienda física y electrónica", subrayaba el empresario, que trató de despejar las dudas sobre las cifras del "Día del Soltero", así como las críticas sobre la calidad de los productos que se ofrecen en sus plataformas.



Su modelo apuesta por el cliente que va a comprar a Nueva York sin salir de una tienda o su casa en Pekín gracias a gafas de realidad virtual, o por juegos que imitan al famoso Pokémon GO para atraer al consumidor a centros comerciales o cafeterías para conseguir descuentos.



Son opciones que se prevén exitosas en China, cuyo consumo sigue mostrando músculo a pesar de la desaceleración de la economía, si bien a Alibaba aún le queda un gran camino fuera del país asiático, según consideran expertos como Hua Ying, catedrática de la Universidad Internacional de Negocios y Economía de Pekín.



"En los últimos años, Alibaba ha trabajado mucho por ser global y está mejorando su servicio en el extranjero, pero aún se enfrenta a un gran obstáculo: la desconfianza de los consumidores foráneos en su marca y en la calidad de sus productos", comenta Hua a Efe.



Otros conocedores del sector como el catedrático en Economía Yang Hangjun creen que la entrada de Alibaba en mercados como Indonesia o la India será más fácil, pero en Europa o Estados Unidos se encontrará con una realidad más complicada y una competencia dura.



De momento, Jack Ma, cuyo grupo protagonizó en 2014 la mayor salida a bolsa de la historia en Wall Street, veía el futuro muy claro: "Me preguntáis si vamos a seguir con esta fiesta. Lo vamos a seguir haciendo cien años. Ésta es la octava edición, aún nos quedan 92. En el décimo o el quincuagésimo aniversario haremos un gran evento en Estados Unidos, Europa, Japón...".