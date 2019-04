‘Almas que escriben’, libro de víctimas y actores del conflicto que cuentan su verdad

Por: Isabella Gómez, Blu Radio

Con sus heridas aún en proceso de sanación, 13 personas víctimas de casos como el Club El Nogal, una docente amenazada y torturada, una víctima del atentado al avión de Avianca, y familiares de integrantes y comandantes de las Farc, el ELN y la Juventud Comunista Colombiana escribieron sus historias para que no se repitan hechos de violencia en el país.

El lanzamiento fue en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito, en el centro de Bogotá, en el que a través de un conversatorio las víctimas expresaron cómo fue el proceso para enfrentar su realidad y empezar a escribir su historia.

En el libro narran los eventos que marcaron sus vidas y las vidas de sus familias, hechos de jóvenes asesinados y muchos crímenes que han quedado impunes.

Vea también: Niño herido en La Chinita, séptima víctima de balas perdidas en Barranquilla este año

Las víctimas insisten en un solo punto: la verdad. Piden que no se divida Colombia entre víctimas, victimarios y demás población, pues para ellos "somos un solo país".

Blanca Nubia Díaz, de la comunidad Wayúu, es una de las escritoras del libro y su historia se dividió en dos tras el asesinato de su hija y esposo a manos de los paramilitares. En diálogo con Blu Radio aseguró: “En Colombia no hay verdad, no hay justicia. Por eso, esto no sirve a nosotros mucho porque andábamos atemorizados para hablar y ahora uno tiene miedo, pero ya no vive con él".

Así mismo, Martha Luz Amorocho, víctima del atentado al Club El Nogal manifestó que están sembrando una semilla diferente para que la historia no se repita. "Porque todos hemos participado en lo que llevamos, todo el país ha participado por hacer o por dejar de hacer. Queremos que de nuestras historias se aprenda y se comprometa todo el mundo a hacer su pedacito, ¿en dónde? en su casa. El mundo no va a cambiar, yo voy a cambiar el mundo".

Lea también: Senado votaría objeciones del Gobierno a la JEP el próximo lunes

Sobre quienes no comparecen ante la JEP como alias ‘El Paisa’, responsable directo del atentado que sufrió Amorocho, asegura que "para eso existen las leyes”.

“Para que sin importar si me llamo ‘El Paisa’, o sultanito, haya justicia, esperamos que cada proceso llegue a su fin", indicó.