Aprenda a protegerse de delitos informáticos en las redes sociales

A propósito de la Ley 1581 de 2012 sobre la protección de datos personales y la Ley 1273 del 2009 que regula los delitos informáticos, hoy en Blu Al Derecho explicamos, en compañía de Andrés Guzmán, experto en Derecho y Tecnología y presidente de la firma Adalid Corp, cómo proteger sus datos personales en internet y todo lo que debe saber sobre delitos informáticos.

El experto señaló que “la Unión europea tiene una ley marco de protección de datos personales que fue la que copiamos en Colombia, tratando de que las personas tengan derecho a su intimidad, a que esa información que es privada, como su nombre, los datos asociados a el, su vida íntima y la vida con su familia, esté protegida desde el punto de vista legal”.

Guzmán añade que en caso de ser víctima de calumnia por redes sociales, por ejemplo si un conocido lo acusa de algo que no ha hecho, “esa mentira es un delito frente a la ley de datos personales y más si incluye algún dato personal. De esta manera, puede acudir a las autoridades para buscar que la información se baje de la red”.

“Internet tiene una particularidad y es que cuando algo se sube es fácil que se replique muchas veces, por lo que borrar un comentario no garantiza que la información se borre definitivamente. Para eso, debe hacer una solicitud a la red social para que eliminen los datos. Si la red social no responde en 15 días hábiles o lo que contesta no es lo que buscaba, usted puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio a la delegatura de datos personales, que puede tomar la decisión de suspender la emisión de esa información e incluso imponer multas de hasta $ 2 mil millones”, finalizó.