Aprender a reírse de uno mismo es la barrera contra el matoneo: Freddy Beltrán

Por: Redacción Digital BLU Radio

El reconocido comediante Freddy Beltrán pasó por los micrófonos de Agenda en Tacones de BLU Radio para hablar sobre su espectáculo ‘Ese tal show no existe’ que hará reír, pero al mismo tiempo hará reflexionar a las personas.

“El género (de la obra) es el Stand Up Comedy, pero yo lo planteo con escenografía, con música, entonces también tiene que ver con lo teatral. No es un humor político porque no quiero herir susceptibilidades y no quiero morir”, dijo entre risas.

¿Stand Up Comedy político?

“Siempre me toca aclarar que mi espectáculo no es político. El Stand Up Comedy es un género que siempre se habla en primera persona, es una reflexión personal. He construido un ser muy social; no sé si tenga que ver porque crecí en un barrio popular y soy egresado de universidad pública, entonces imagínese esa mezcla de pobreza y resentimiento. Por esa razón siempre he tenido la inquietud de hablar de esos temas, pero con humor”, mencionó.

¿Fue víctima de matoneo en el colegio?

“Mucho, porque lo niños somos como de cuerpo extraño, entonces mi mamá me peluqueaba muy corto el cabello y yo tengo las orejas distintas (una oreja plana y otra un poco más gorda). Me decían ‘el marciano’”, señaló.

“Cuando uno aprende a reírse de uno mismo, es la barrera que necesita para enfrentarse a los demás. Por ejemplo, cuando a mí me decían ‘marciano’ les decía que los iba a convertir en mata. Así los jodía”, resaltó.

El estereotipo de que un comediante siempre está feliz

“Creo que es la expectativa de toda la gente de que en el comediante siempre hay felicidad, salen arcoíris y vuelan palomas. Siempre me ponen a que haga un chiste. Si encuentro gente con buena energía, uno la pasa bien, pero si no uno no les puede decir que se rían”, afirmó.

Escuche aquí la entrevista completa: