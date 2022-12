"Aquí el único que puede poner condiciones soy yo": Maduro a Santos

Maduro invitó al presidente Santos a reunirse cuanto antes para resolver la crisis y planear una estrategia para que Venezuela ayude a Colombia a resolver sus problemas con médicos, educación, vivienda y combustibles a precios internacionales para la zona de frontera.

Durante su intervención, Maduro agregó que acepta la mediación internacional para poner fin al conflicto y celebra que este conflicto haya trascendido al mundo.

“He aceptado la mediación del gobierno de Brasil y de Argentina, que fueron hasta Jamaica y me propusieron a nombre de la presidenta Dilma Rousseff y la presidenta Cristina Fernández una reunión o en Manaos o en Buenos Aires entre usted y yo. Lo he aceptado, no me rehúya más, vamos a vernos, restituyamos las relaciones de diálogo, respeto, de convivencia, de coexistencia, entre modelos”.

Maduro reiteró las palabras de Santos en cuanto sus diferencias ideológicas: “yo lo respeto a usted, no he pretendido jamás ni nunca que usted sea ni bolivariano, ni revolucionario, ni chavista, no pretenda usted que yo sea uribista, no pretenda usted que yo sea capitalista neoliberal”.

El presidente venezolano también se refirió a que fueron “bien pasadas y abusadoras” las declaraciones de la canciller Holguín recomendándole a él como presidente soberano de Venezuela “tomar medidas capitalistas”.