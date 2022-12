Asesinan a cinco mujeres acusadas de brujería en una aldea de la India

India, donde la Policía detuvo a 25 personas, informó hoy a Efe una fuente policial.

"Esto ocurrió a última hora de ayer, hacia las 23.30 (18.00 GMT), en la localidad de Kanjia, cuando al parecer acusaron a una mujer de la muerte de un niño enfermo al tratarle con brujería en vez de medicinas", dijo un superintendente del distrito de Ranchi, Pravat Kumar.

"La mujer les debió de decir que no lo hacía sola, fueron a por otras cuatro y las mataron de una forma brutal. Los cuerpos han sido enviados para la autopsia y hay 25 arrestados", afirmó este portavoz.

Las mujeres recibieron golpes con palos de bambú y diferentes armas blancas después de rasgarles sus ropas, por una muchedumbre integrada principalmente por jóvenes, de acuerdo con las versiones recogidas por medios locales.

Kumar aseguró que "no es la primera vez que pasa algo así en este distrito" del estado de Jharjand, que desde 2001 cuenta con una ley para evitar este tipo de casos pero que según el diario local The Indian Express y la cadena de televisión NDTV no ha evitado que desde entonces unas 400 mujeres hayan muerto acusadas de brujería, de las más de 2.000 asesinadas bajo esta acusación en todo el país.

En julio, una mujer fue desnudada y luego decapitada por una turba después de que una curandera la acusara de provocar la enfermedad y muerte de varias personas en un pueblo en el estado de Assam, en el noreste de la India.

Ese mes seis miembros de una familia, entre ellos cuatro menores, acusados de practicar brujería, fueron asesinados a machetazos por aldeanos de un pueblo del estado de Orissa, en el este del país.

Los sacrificios humanos y los linchamientos por brujería se producen en varias partes de la India, pese a que varios gobiernos regionales han emprendido campañas de sensibilización.

EFE