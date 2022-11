Así le irá usted en este 2015, según su signo aplicado al calendario chino

en Occidente

Aries: en el “Año de la Cabra” todo lo que tenga que ver con el trabajo le va ir muy bien, todo lo que tenga que ver con el amor le va ir de maravilla.

Tauro: En el “Año de la Cabra” los de este signo tienen que tener cuidado. No puede meterse con líos judiciales porque les puede ir mal. En la parte económica no va a estar como quisiera.

Géminis: En el “Año de la Cabra” les irá muy bien económicamente. En el amor, si tiene una relación que no está funcionando debe cortar inmediatamente.

Cáncer: Por ser la parte femenina del signo zodiacal, le irá muy bien en todos los aspectos, pero debe saberlo manejar con inteligencia.

Leo: De nuestro calendario este signo es el rey y se recomienda manejar con sabiduría y tranquilidad el poder que tiene. No discuta con su jefe, no discuta con sus vecinos, etc.

Virgo: Este año va a ser de mucho trabajo para los nacidos bajo este signo; tienen que trabajar pero no deben desfallecer porque pueden encontrar lo que tanto estaban buscando.

Libra: En este año, la cabra le dará el equilibrio que estaba buscando en todos los aspectos: trabajo, amor, economía.

Escorpión: Los nacidos en este signo venían en una mala racha. El año de la cabra les dará la oportunidad de recuperar los que les pertenece.

Sagitario: Tienen que estar muy prevenidos, saber llevar las cosas con tranquilidad para evitar que el “fuego” encienda las cosas. Lleve las cosas con serenidad.

Capricornio: La cabra les dará un camino de éxito impresionante. Será un año inolvidable. Llegarán a la cumbre, se solucionarán los problemas de vivienda y mejorará la imagen ante los demás.

Acuario: Tienen un año para oxigenarse, tomar aire y librarse de los problemas.

Piscis: Va a tener un privilegio muy interesante. Tienen que saber equilibrarse, no irse a los extremos para que el año de la cabra no le vaya a afectar.