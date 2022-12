Autor de atentado en Boston habla por primera vez y pide perdón

pidió perdón "a las víctimas y supervivientes" en la audiencia en la que el juez oficializará la sentencia de pena de muerte acordada por el jurado.

"Siento las vidas que arrebaté, el sufrimiento que he causado, y el daño que he hecho, el irreparable daño", dijo Tsarnaev, según informó el diario The Boston Globe, en la vista que se celebra en un tribunal de Boston.

El juez federal George A. O'Toole Jr dictó pena de muerte contra Dzhokhar Tsarnaev por perpetrar junto a su hermano los atentados de la maratón de Boston de 2013, en los que murieron tres personas y 264 resultaron heridas.

La sentencia del juez, que oficializa la decisión unánime adoptada por un jurado el 15 de mayo, no pone fin al proceso, porque ahora la defensa puede recurrir, como ya ha adelantado que hará, de manera que Tsarnaev podría permanecer en el corredor de la muerte durante décadas. EFE