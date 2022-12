Avanza audiencia pública para discutir plebiscito por la paz

Se adelanta en el Congreso la audiencia pública para analizar la ponencia de plebiscito que permitirá refrendar los acuerdos que se alcancen con la guerrilla de las Farc en La Habana.





Las comisiones primera de Senado y Cámara debatirán de manera conjunta sobre este proyecto, que según el presidente Juan Manuel Santos, tendrá que estar listo entre mayo y junio de 2016.



Manuel Enríquez, senador del partido de La U y presidente de la Comisión Primera del Senado, señaló que durante el debate se escucharán a los ponentes y a los diferentes sectores políticos, con el ánimo de agilizar el proceso de discusión y aprobación del plebiscito.





En el debate participarán académicos con diferentes posturas y los ciudadanos que deseen asistir.





Escuche en este audio más información sobre:





- El Ejército reportó el hallazgo de cuatro depósitos clandestinos con material de guerra pertenecientes a la columna Teófilo Forero del Bloque Sur de las Farc, en tres puntos del área rural de San Vicente del Caguán; uniformados encontraron, en varias canecas plásticas enterradas en un potrero, cerca de dos mil 500 cartuchos para fusil.



- En Barrancabermeja, Santander, la comunidad no sale del asombro por el nacimiento en las últimas horas de un bebé que pesó 6,5 kilos y midió 55 centímetros. Es considerado el recién nacido más grande de Colombia y su estado de salud es satisfactorio.





- Con la adjudicación del contrato para construir el tercer carril entre Floridablanca-Bucaramanga, los siete proyectos priorizados dentro del Plan de Vías para Santander tienen constructor asignado. Así lo informó el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, luego de dar a conocer que la firma Herdoiza Crespo Construcciones S.A.- Sucursal Colombia, ganó en audiencia pública, la puja para adelantar estas obras que tendrán un costo de $35.988 millones.



- 37 personas murieron y 181 resultaron heridas en un doble atentado suicida en el sur de Beirut donde se encuentra uno de los feudos del grupo chií libanés Hizbulá, informó la Cruz Roja libanesa en su cuenta oficial de la red social Twitter.