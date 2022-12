Baja autoestima podría afectar la vida sexual, asegura experta

En mañanas BLU estuvo Analía Gómez, licenciada en psicología de la universidad de Buenos Aires en Argentina y experta en el tema de autoestima.



“Cada día nos afanamos más por la apariencia y el cómo nos vemos, no solo en la vida real sino en las redes sociales”, dijo Analía, refiriéndose a las afecciones que puede tener el estar obsesionado con la imagen que se proyecta.



Dentro de las consecuencias que contrae el ponerle excesivo cuidado al tema, está la afección en el campo laboral, el limitarse en la vida social e incluso, afectar la vida sexual.



“Al bajar la autoestima, se pierde la confianza en uno mismo. Lo cual conlleva consecuencias no tan positivas en otros ámbitos de la vida”, afirmó Gómez.



Afecciones en el campo laboral



Analía, quien también es analista en selección personal, habló sobre los errores que se cometen al momento de asistir a una entrevista laboral con temores, sin una autoestima suficiente.



“Lo que puede empezar como una molestia pasajera por la imagen que armamos sobre nosotros comienza a afectar en la medida en que reflejamos lo que pensamos de sí mismos”, precisó.



La analista dijo que hay acciones, como por ejemplo, el mover demasiado las manos, el gesticular en exceso o girar demasiado y constantemente las extremidades demuestran inseguridad, lo cual connota baja autoestima.



Vida sexual



Gómez se refirió, además, a las consecuencias en la vida sexual que se pueden tener si no se le pone cuidado al asunto.

“Si no tenemos una alta autoestima, tendremos consecuencias en la vida sexual. No podremos sentirnos seguros y, por ende, no disfrutaremos”, concluyó.



Finalmente, la especialista afirmó que es un error creer que debemos vernos siempre perfectos y pensar que somos una foto de perfil. Además, recomendó que en caso de sentir algún síntoma que refleje una baja autoestima es necesario acudir a un especialista.



