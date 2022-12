Banco de esperma ofrece un iPhone 6s a cambio de 17 mililitros de semen

El banco de esperma de Shangai, China, difundió un mensaje en el que ofrece dinero a cambio de 17 mililitros de semen, asegurando que es una buena opción para poder comprar el recién estrenado iPhone 6S.

El aviso también asegura que “vender un riñón para conseguir un iPhone está pasado de moda”, lo que ha generado miles de críticas a nivel mundial.

Sin embargo, científicos advirtieron que habría que eyacular varias veces, pues normalmente un hombre expulsa entre 3 y 5 mililitros de semen por cada expulsión.

How to get #iPhone 6s? Trade 17ml sperm for $940 in cash! #China sperm bank's ad stirs debate pic.twitter.com/aiuZUrn2km

