Bebé roba sonrisas al discutir con su mamá porque no quiere comer

por un video en el que se le ve discutiendo de

forma graciosa con su mamá e imitando sus movimientos.

En el video, la madre de la niña le reclama por no comer, mientras la pequeña mueve las manos y la cabeza igual. La mamá de la pequeña no puede evitar sonreír al ver los gestos de la niña quien se da cuenta que hay una cámara grabando.

El video se ha difundido rápidamente en redes sociales y tiene miles de comentarios