‘Bendecida y afortunada’ armó colecta en Internet para mantener su ostentosa vida

Margarita Tomovska, una voluptuosa mujer de 27 años que saltó a la fama por protagonizar hace medio año una persecución policial en un costoso Mercedes con su hijita a bordo, nuevamente es objeto de escándalo por una petición en la plataforma GoFundMe donde aspira recaudar 100.000 dólares australianos.

Durante la persecución que se extendió por 10 kilómetros, de acuerdo con la versión de las autoridades, la mujer alcanzó los 200 kilómetros por hora.

Según la ‘influencer’, tras la persecución ha sufrido un “constante acoso de la Policía” por lo que no ha podido conseguir trabajo.

Por tal razón, aseguró, se vio forzada a pedir ayuda en redes sociales.

Sin embargo, las autoridades de Nueva Gales del Sur (Australia), donde se dio el caso, negaron que se adelante cualquier tipo de acción en su contra.

En sus publicaciones de Instagram, Tomovska ostenta costosas marcas e incluso recientemente se fotografió apostando en un casino.

Durante su presentación en el juicio, la influencer llamó la atención de la prensa por usar gafas Gucci, así como costosos vestidos y zapatos.

“Sé que no me conocen, pero en realidad no soy una mala persona”, dice Tomovska en la página de la colecta.

En redes sociales, el caso de la ‘bendecida y afortunada’ ha sido rechazado y las críticas se orientan a su descarado estilo de vida.

Muchos internautas la cuestionan por pedir dinero para mantener su ostentoso estilo de vida, mientras otras personas que realmente sí tienen necesidades son ignoradas.

Vea más publicaciones en Instagram de Margarita Tomovska:

