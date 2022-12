Brasil: grabación de caja negra no corresponde a vuelo en que murió candidato

Campos, no corresponden a su último vuelo, informó este viernes la Fuerza Aérea brasileña (FAB).

"Las dos horas de audio, capacidad máxima de grabación del equipamiento, obtenidas y validadas por los técnicos certificados, no corresponden al vuelo realizado el 13 de agosto", informó la autoridad encargada de la investigación del siniestro en un comunicado.

Según la FAB, cuatro técnicos especializados del centro de investigación y prevención de accidentes aeronáuticos analizaron el contenido sin obtener los datos del último vuelo.

El comunicado precisó, sin embargo, que estas grabaciones de voz no son un elemento "imprescindible" para llegar a conocer las causas del accidente.

"No es posible, por el momento, determinar la fecha de los diálogos registrados en el CVR, teniendo en cuenta que ese tipo de equipamiento no registra esa información. Las razones por las cuales el audio obtenido no corresponde al vuelo serán estudiadas durante el proceso de investigación", indicó.

Eduardo Campos, tercero en las encuestas para las elecciones del 5 de octubre y compañero de fórmula de la exministra de Medioambiente, la ecologista Marina Silva, viajaba en un jet Cessna 560XL que se estrelló el miércoles contra un gimnasio y viviendas de la ciudad portuaria de Santos, a 75 km de Sao Paulo (sureste).

No hubo sobrevivientes. Junto al político fallecieron también los dos pilotos, además de dos asesores, un fotógrafo y un videasta que acompañaban a Campos a un acto electoral.

La autoridad de aviación civil(Anac) indicó en un comunicado, también el viernes, que "la aeronave no podía despegar si el (sistema) CVR no estuviera funcionando".

"El equipo, a pesar de no ser un ítem de seguridad, debe ser obligatoriamente revisado por el comandante antes del taxeo [proceso de circulación por la pista previo al despegue, ndlr], según el manual de operación del fabricante de la aeronave. El manual también establece que el CVR debe ser verificado cada 150 horas de vuelo o 24 meses, lo que ocurra primero", precisó.

Asimismo reiteró que el avión "tenía la Inspección Anual de Mantenimiento (IAM) y el Certificado de Aeronavegabilidad válidos".

AFP.