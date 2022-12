Bruno Mars fue escogido como Artista del Año de la revista Billboard

que se suma a sus cuatro nominaciones a los Grammy y el éxito que está cosechando su gira mundial.

"Entre la calidad intemporal de su música y el espectáculo de precisión de sus actuaciones en televisión y escenarios, Mars está en camino de convertirse en un infrecuente ejemplo en la industria: un artista de carrera", señala Billboard en el artículo sobre el músico, que ocupa la portada de un número especial de la revista.

Mars superó en esta lista de los 100 artistas más importantes del año a Taylor Swift, Justin Timberlake, Rihanna y el dúo Macklemore & Ryan Lewis.

Además de Bruno Mars, en el listado elaborado por la publicación figuran otros hispanos: Selena Gómez, en el puesto 27, Pitbull (30), Demi Lovato (39), Miguel (59), Christina Aguilera (83) y Jennifer López (92).

El intérprete llega al término de 2013 certificando la gran aceptación que ha obtenido su más reciente disco, "Unorthodox Jukebox" (2012), con cerca de 1,8 millones de copias vendidas, y que tiene como carta de presentación "Locked Out of Heaven", tema que compite a Canción del Año y Grabación del Año en los próximos premios Grammy.

El disco, su segundo trabajo en estudio y lanzado en diciembre de 2012, logró debutar en el segundo lugar de la lista Billboard y se mantuvo hasta el pasado septiembre entre los primeros 20 puestos, según datos de Billboard.

En un año en que Miley Cirus buscó el reconocimiento masivo echando mano de estrategias mediáticas, y para ejemplo su comentado baile al lado del rapero Robin Thicke en los MTV VMA 2013, y Justin Timberlake volvió a publicar un disco tras siete años de ausencia, Bruno Mars se abrió paso gracias a su ambición de ir más allá de su reconocible mezcla pop y R&B.

Y los balances parecen arrojar un saldo a su favor. Su segundo trabajo colocó otras dos canciones entre los primeros diez lugares en las listas Billboard, "When I Was Your Man" y "Treasure", mientras que el disco en su conjunto aspira a Mejor Álbum Pop Vocal en los Grammy.

Para Bruno Mars, nacido en Hawai y cuyo verdadero nombre es Peter Gene Hernández, el lanzamiento de su segundo disco implicó un reto especial y, aún así, según señaló, fue honesto con la búsqueda de nuevos estímulos durante el proceso de grabación.

"No sabía si a la gente o a la radio les gustaría. Solo sabía que tenía que gustarme a mí, que tenía que darlo todo", manifestó en declaraciones recogidas por Billboard. "Ése es el sentimiento que he perseguido en cada canción de este álbum y con todo lo que escribo", remató.

Criado en el seno de una familia de músicos (la madre, una bailarina de hula-hula, y el padre, un percusionista), su inclinación por la composición se inició desde temprana, una vocación que comparte con sus cuatro hermanas, quienes intentan hacerse un nombre propio en la industria musical con la agrupación The Lylas.

También compositor y productor, el músico inició su trayectoria musical en 2009 con el trío Smeezingtons (junto a Ari Levine y Philip Lawrence), y desde esa época sus temas mostraron claras influencias del pop, soul y el R&B.

A lo largo de su trayectoria como solista, Mars ha vendido cerca de 10 millones de copias, incluyendo las ventas de su primer disco, "Doo-Wops & Hooligans" (2010), que alcanzó a ser Disco de Platino y del que se extrajeron los sencillos "Just the Way You Are" y "Grenade".

La revista resalta la "energía especial" que el músico despliega sobre el escenario y que ha merecido que sea convocado para actuar el próximo 2 de febrero en el Super Bowl (final de la liga profesional de fútbol americano en EE.UU.), el acontecimiento televisivo más sintonizado y por el que han pasado Madonna, Beyonce y Black Eyed Peas, entre otros.

Esta presentación le servirá como calentamiento para que retome su gira, el 28 de febrero, y cuyo segundo tramo incluye fechas en Australia, Nueva Zelanda, actuaciones en Asia y una fecha confirmada en México para el 2 de septiembre.

Los datos que arroja la gira "Moonshine Jungle World Tour" sirven también para revalidar el gran momento profesional que vive el músico: lleva ya 48 fechas en Norteamérica y ha recaudado unos 46,4 millones de dólares, según datos de Billboard.

Con EFE.